Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç halkı sandık başında

Politika Haberleri

İsveç halkı sandık başında

İsveç'te halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

İsveç'te halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

İsveç'te halk, genel seçimler için sandık başında. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesi bekleniyor. İsveçliler seçimde ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni hükümet ve belediye başkanlarına karar verecek.

İsveç basınında yer alan seçim anketlerine göre, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un da yer aldığı sol bloğun yüzde 49,6, göçmen karşıtı İsveç Demokratların yer aldığı sağ bloğun ise yüzde 49,4 oy alması bekleniyor. - STOCKHOLM

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsveç Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title