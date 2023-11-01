İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, sivillere yönelik saldırıların hukuka aykırı olduğunu belirterek, İsrail-Filistin çatışmasındaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, sivillere yönelik saldırıların hukuka aykırı olduğunu belirterek, İsrail- Filistin çatışmasındaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, AA muhabirinin İsveç'in Gazze'de daha fazla sağlık tesisinin İsrail tarafından vurulacağını düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, sivillere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaya çağrıldığı açıklamada, gıda, su, ilaç ve yakıtın "hızlı ve güvenli bir şekilde" abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geçişinin şart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için insani yardım koridoru kurulmasına yönelik çabalarının da desteklendiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında, "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulunmuştu.

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." demişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.