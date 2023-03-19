İsveç, deprem felaketine ilişkin 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı' düzenliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç tarafından, yarın 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı' düzenleneceğini, konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç tarafından, yarın 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı' düzenleneceğini, konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç tarafından 20 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı' düzenlenecektir. Söz konusu konferans, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında dayanışma ve destek niteliği taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız anılan konferansın açılışına çevrim içi katılmak suretiyle hitapta bulunacaklardır. Sayın Bakanımızın da konferansa fiziken iştirak ederek, taahhüt oturumunda konuşma yapmaları öngörülmektedir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nın konferans marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesinin planlandığı açıklandı.