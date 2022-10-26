İsveç Başbakanı Ulf Krıstersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

İsveç Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un telefonla görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, "En yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatı uygulayacak" denildi.

İsveç Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un telefonla görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, "En yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatı uygulayacak" denildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. İsveç Başbakanlık Ofisi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı telefon görüşmesi oldu. En yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatı uygulayacak."