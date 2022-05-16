İsveç Başbakanı Magdalena Andersson NATO'ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı - Haberler

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson NATO'ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO'ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO'ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Politika