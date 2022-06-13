İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye... İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti. - STOCKHOLM İhlas Haber Ajansı / Politika Finlandiya Türkiye İsveç Politika Haberler

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