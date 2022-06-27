İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı... İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. - BRÜKSEL İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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