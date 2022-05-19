İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, &quot;Rusya'nın Ukrayna'ya... - Haberler

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, 'Rusya'nın Ukrayna'ya...

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, " Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Saldırı, İsveç, Rusya, Politika, Haberler

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