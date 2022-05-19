İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, " Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı" dedi. - WASHINGTON

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