İstiklal Caddesi'ndeki Bombalı Saldırı Davası Başladı
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava başladı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda saat 11.30 sıralarında başladı. Duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi.12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır'ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.
ELBASHIR SAVUNMASINI SONRAKİ CELSEDE YAPACAKMahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirtti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır'ın savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celsede yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. " 'BU KIZ O ELİNDEN NE GELİRSE ONDAN KURTUL' DEDİ"Firari Khalil Manje Hussein ve Bilal Elhacmaos'un yurtdışına çıkışını sağladığı iddiasıyla yargılanan Ammar Carkes, "Khalil ile yüz yüze görüşmedim onunla yaklaşık 7-8 ay çalıştık. Sonra göçmen kaçakçılığı yaptığını öğrendim. İl dışına olan yolculuklar daha çok getirisi olduğu için onları tercih etmeye başladım. Khalil sürekli numara değiştiriyordu. Edirne'ye ulaştırmamı istedi kişilere telefon ve sim kartı almamı istiyordu. Olaydan 5-6 gün önce Khalil beni aradı. Bir erkek ve bayanı Edirne'ye götürmemi telefon ve hat almamı istedi. Olay günü ' İstanbul'a gelen kadın ve erkeği al götür' dedi. Gittiğimde erkek bir şahıs geldi. Eşyalarını arabaya koydu Khalili aradım 'Erkek geldi ama kadın yok' dedim. Kadının gelmesi biraz gecikeceğini söyleyerek onu götürmemi istedi. Erkek şahsı Edirne'ye ulaştırdım. Dönüş yolundayken kardeşim aradı. Ahlam'ı eve getirdiğinden bahsetti. Eve geldiğimde yabancı kadını gördüm ona 'Khalili'in gönderdiği sen misin' dediğimde 'Evet' dedi. Kızın elbiselerinden koku geliyordu. Kardeşimden değiştirmesi için elbise vermesini istedim. Haberlerde patlama olayı çıktı. Şebeke olmadığı için kimin yaptığını görmedim. Sonra Ahlam'ın fotoğrafını gördüm Khalil'e gönderdim 'Bu kız mı' diye sordum. 'Bu kız o elinden ne gelirse ondan kurtul' dedi. Ben Allahtan korkarım kimseyi vurmam. Kız bizim evdeyken sağlıklı düşünemiyordum. Kızın yanında zarar verecek bir şey olup olmadığından endişeliydim on dakika sonra polis gelir hepimizi gözaltına aldı. Eylemi yapanlarla alakam yoktur. Ben sadece kaçakçılık suçunu işledim" diyerek diğer tüm suçlamaları reddetti.
"AHLAM'IN KAÇAK OLARAK ÜLKEYE GİRDİĞİ VE KİMLİĞİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"
Ahmed Carkes savunma yapmak istediğini söyleyerek, "2014 yılında kaçak yollarla girdim. 9 yıldır İstanbul'dayım. Kardeşim Ammar korsan taksi yapar bende iki ay kadar onunla çalıştım. Khalil Manje Hussein ile kardeşim aracılığıyla tanıştım. İletişim sadece telefon üzerindendi. Olay günü Khalil aradı, Esenlerde bir şahsın olduğunu gidip almama söyledi. Arkadaşımın aracını emanet olarak aldım Khalil bana konum gönderdi gittim. Yoldayken Khalil aradı 'Alacağın kişi ailevi sebeplerden dolayı ailesinden kaçıyor' dedi. Khalil 'Edirneye ulaştırabilir misin?' diye sordu. Gidemeyeceğimi söyledim. Khalil bana başka araç sordu olmadığını söyleyince kızın güvenecek kimsesi olmadığını söyleyerek evde misafir etmemi istedi. Ahlam'ın kaçak olarak ülkeye girdiği kimliği olmadığını öğrendik bu sebeple evimde kalmasını kabul ettim. Daha sonra eve geldim aileme Ahlam'ın ailesinden kaçtığını yarın gideceğini söyledim. Annem de kabul etti. Khalil arayarak telefonu sordu. Bende 'Kızın elinde' dedim. Tekrar aradı 'Telefonu kırman lazım' dedi. Khalil'in yasak işler yaptığını bildiğimden yakalanmamak için yaptığını düşündüm. Ahlam'la hiç oturmadım ondan hiç şüphelenmedim. Oradan çıkıp kahveye gittim. Daha sonra polislerin kullandığım aracı aldığını öğrendim daha sonra polisler geldi karakola götürdüler sebebini bilmiyordum. Karakola gittiğimde bana Ahlam'ın fotoğrafını göstererek taksimde patlama gerçekleştirdiğini söylediler. Herhangi baskı olmadan kızın yerini söyledim" dedi. Mahkeme başkanı duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından savunmaların alınmasına devam edilecek.- İstanbul