İstiklal Caddesi'ndeki Bombalı Saldırı Davası Başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda saat 11.30 sıralarında başladı. Duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi.12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır'ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

ELBASHIR SAVUNMASINI SONRAKİ CELSEDE YAPACAK

"AHLAM'IN KAÇAK OLARAK ÜLKEYE GİRDİĞİ VE KİMLİĞİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Ahmed Carkes savunma yapmak istediğini söyleyerek, "2014 yılında kaçak yollarla girdim. 9 yıldır İstanbul'dayım. Kardeşim Ammar korsan taksi yapar bende iki ay kadar onunla çalıştım. Khalil Manje Hussein ile kardeşim aracılığıyla tanıştım. İletişim sadece telefon üzerindendi. Olay günü Khalil aradı, Esenlerde bir şahsın olduğunu gidip almama söyledi. Arkadaşımın aracını emanet olarak aldım Khalil bana konum gönderdi gittim. Yoldayken Khalil aradı 'Alacağın kişi ailevi sebeplerden dolayı ailesinden kaçıyor' dedi. Khalil 'Edirneye ulaştırabilir misin?' diye sordu. Gidemeyeceğimi söyledim. Khalil bana başka araç sordu olmadığını söyleyince kızın güvenecek kimsesi olmadığını söyleyerek evde misafir etmemi istedi. Ahlam'ın kaçak olarak ülkeye girdiği kimliği olmadığını öğrendik bu sebeple evimde kalmasını kabul ettim. Daha sonra eve geldim aileme Ahlam'ın ailesinden kaçtığını yarın gideceğini söyledim. Annem de kabul etti. Khalil arayarak telefonu sordu. Bende 'Kızın elinde' dedim. Tekrar aradı 'Telefonu kırman lazım' dedi. Khalil'in yasak işler yaptığını bildiğimden yakalanmamak için yaptığını düşündüm. Ahlam'la hiç oturmadım ondan hiç şüphelenmedim. Oradan çıkıp kahveye gittim. Daha sonra polislerin kullandığım aracı aldığını öğrendim daha sonra polisler geldi karakola götürdüler sebebini bilmiyordum. Karakola gittiğimde bana Ahlam'ın fotoğrafını göstererek taksimde patlama gerçekleştirdiğini söylediler. Herhangi baskı olmadan kızın yerini söyledim" dedi. Mahkeme başkanı duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından savunmaların alınmasına devam edilecek.