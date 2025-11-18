Haberler

İstihdam Oranı Yüzde 49 Seviyesini Koruyor

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye iş gücünün 35 milyon 568 bine ulaştığını ve işsiglik oranının yüzde 8,5 seviyesinde tek hanelerde kalmaya devam ettiğini açıkladı. Son dönemde istihdam 65 bin kişi artırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam oranımız, yüzde 49 seviyesini korudu. İş gücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin istihdam kapasitesini güçlendirme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Işıkhan, işsiz sayısının, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldığını hatırlattı.

Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladıkları Ulusal İstihdam Stratejisi'nin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalan işsizlik oranının, yüzde 8,5 seviyesiyle son 11 çeyrektir tek hanelerde gerçekleştiğini bildiren Işıkhan, "Aynı dönemde istihdamımızı 65 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı, 32 milyon 558 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız, yüzde 49 seviyesini korudu. İş gücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının, başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici politikalar sayesinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,2 olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için hayata geçirdiğimiz programlarımızın olumlu sonuçlarını elde etmeyi sürdürüyoruz. Genç nüfusta bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalan işsizlik oranı bunun en güzel göstergelerindendir. Çalışma hayatının her geçen gün yeniden şekillenen ihtiyaçlarına etkin çözümler üreterek hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
