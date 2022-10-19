İstifa eden İngiltere İçişleri Bakanı Braverman: 'Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var'

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hükümetin gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Başbakan Liz Truss'a istifasını sundu. Braverman istifa mektubunda, "Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-postasından hükümetin gizlilik kurallarını ihlal eden resmi bir belge göndermesi nedeniyle Başbakan Liz Truss'a istifa mektubunu sundu. Başbakan Truss'a sunduğu istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Braverman, hata yaptığını dile getirerek, "Sayın Başbakan, İçişleri Bakanı olarak, istifamı sunmayı seçmekten büyük bir pişmanlık duyuyorum. Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve hükümetin göç politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan güvenilir bir parlamento meslektaşıma resmi bir belge gönderdim, bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi belge, göçmenlikle ilgili bakanlık tarafından yazılmış bir taslak yazıydı. Hatamı anladığım için yine de gitmek benim için doğru olandır. Hatamı fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdim ve kabine sekreterine haber verdim. Bir hata yaptım. Sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum." dedi.

"Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var"

İstifa mektubunda hükümetin gidişatıyla ilgili endişelerini dile getiren Braverman, "Çalkantılı bir dönemden geçtiğimiz herkes tarafından aşikar. Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var. Sadece seçmenlerimize vaat edilen kilit taahhütleri kırmakla kalmadık, aynı zamanda bu hükümetin yasadışı göçü, özellikle tehlikeli küçük botların geçişini durdurmak gibi manifesto taahhütlerini yerine getirme taahhüdü konusunda ciddi endişelerim vardı" dedi.

"İşlerin kendi kendine düzeleceğini ummak hiç ciddi bir politika değil"

Breverman, "Hata yapmamışız gibi davranmak, hata yaptığımızı kimse görmüyormuş gibi davranmaya devam etmek ve işlerin kendi kendine düzeleceğini ummak hiç ciddi bir politika değil" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nda görev almanın büyük bir onur olduğunu aktaran Breverman, "Burada bulunduğum kısa süre içinde, İngiliz halkının önceliklerini yerine getirmek açısından yapılacak çok şey olduğu çok açıktı. Danışmanlarıma ve özellikle Sınır Gücü'nde görev alan herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

"İstifanızı kabul ediyor ve verdiğiniz karara saygı duyuyorum"

Breverman'ın istifasının ardından açıklama yapan Başbakan Truss istifa kararına saygı duyduğunu ifade ederek, "İstifanızı kabul ediyor ve verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Bakanlık Yasasına uyulması ve kabine gizliliğine saygı gösterilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı. Truss, Breverman'a İçişleri Bakanlığı boyunca sürdürdüğü hizmetleri için teşekkür etti.

"Şu anda tek çözüm genel seçimdir"

Liberal Demokrat Partisi Sözcüsü Alistair Carmichael ise yaptığı açıklamada, "Bu, kaos içindeki bir hükümet. Şu anda tek çözüm, halkın bu Muhafazakar Parti kaosundan çıkabilmesi için bir genel seçimdir" dedi.

Muhafazakar Parti tarafından 5 Eylül'de yapılan oylamada, Partygate skandalı sonrası istifa eden eski Başbakan Borsis Johnson'ın yerine Truss seçilmişti. Truss, 6 Eylül'de kabinesini belirleyerek İçişleri Bakanlığına Breverman'ı atamıştı. - MANCHESTER