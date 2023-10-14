İSTİB Başkanı Ali Kopuz: İsrail, Gazze'yi soykırıma dönüştürdü

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İsrail-Filistin çatışmalarını değerlendirerek, İsrail'in Gazze'yi soykırıma dönüştürdüğünü ve bölgedeki barış ihtimalini yok etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, " İsrail, Gazze'yi bir açık hava hapishanesi haline getirdi. Filistinlilerin her meşru savunmasında da orantısız güç kullanarak soykırım olarak nitelendirilebilecek saldırılara başladı." ifadelerini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamada İsrail- Filistin çatışmalarını değerlendiren Kopuz, İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeden hava saldırılarında bulunduğunu, bunun bir soykırıma dönüştüğünü ve yakında da kapsamlı kara harekatına dönüşeceğini kaydetti.

Kopuz, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye de saldırılar gerçekleştirerek Gazze ile yetinmeyeceğini, tüm bölgeyi ateşe atacağını gösterdiğini vurgulayarak, İsrail'in tüm dünya barışını tehlikeye atacak biçimde ateşle oynadığını belirtti.

Filistin sorununun 1948'den beri çözülemediğini hatırlatan Kopuz, İsrail'in kurulduğu günden beri bölgenin "çıbanbaşı" haline geldiğini aktardı.

Kopuz, "Her türlü hukuksuzluğu yaptı, sivilleri katletti, Gazze'yi bir açık hava hapishanesi haline getirdi. Filistinlilerin her meşru savunmasında da orantısız güç kullanarak soykırım olarak nitelendirilebilecek saldırılara başladı. Bölgedeki barış ihtimalini yok etmek için elinden geleni yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze politikasının temelinde Filistin topraklarını işgal etmenin yanında Gazze açıklarındaki doğal gaz yataklarının da olduğunu kaydeden Kopuz, Gazze kıyısının yaklaşık 30 kilometre batısında bulunan doğal gaz sahasından Filistinlilerin faydalanmasını yıllardır engelleyenin İsrail olduğunu hatırlattı.

Kopuz, "1 trilyon fit küp doğal gaz bulunduğu tahmin edilen bu kaynaklar, hakkı olan Filistin tarafından kullanılamıyor. Şimdi de İsrail bu doğal gazı tek başına kullanmak için Gazze'yi de içindekileri de yok etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırısını da değerlendiren İSTİB Başkanı Kopuz, "İsrail Gazze'yi bahane edip, çatışma alanını yaymak için harekete geçti ve çevre ülkeleri hedef almaya başladı. Nihai hedefi topraklarını genişletmektir." açıklamasında bulundu.

İslam ülkelerinin halklarının duyarlılığının hükümetler tarafından gösterilmemesini de eleştiren Kopuz, şunları kaydetti:

"Her İslam ülkesinde ve birçok Batı ülkesinde İsrail'in saldırılarını lanetleyen gösteriler yapılıyor. Ancak, bu ülkelerin hükümetleri yeterli tepkiyi göstermiyor, gösteremiyor. 7 milyon Yahudi'nin yaşadığı 9 milyonluk İsrail 1,5 milyarlık İslam dünyasına rağmen bunları yapabiliyor. Gazze yıllardır abluka altında. Gıda, su ve enerji girişi sınırlı, şimdi hiç yok.

İsrail, 'siviller boşaltsın, saldıracağım' dedikten sonra Gazze'nin çıkış kapısını bombalıyor. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, torunlarınız, akrabalarınız gözünüzün önünde can veriyor. Kendinizi korumak için tepki vermez misiniz? Vatanınızı savunmaz mısınız? Vatanını savunmak ne zamandan beri terör eylemi oldu. Üstat Necip Fazıl'ın 'Yıkılasın İsrail enkazını göreyim/sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim' dizelerindeki İsrail'e karşı Filistin'in haklı davasını savunmalı, kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız."