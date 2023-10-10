İşten çıkarılan işçilerin hakları için mücadele sürüyor

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Düzce'de, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilerin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Bayhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ile Düzce'de işten çıkarıldıkları öne sürülen bazı işçilerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Düzce'de, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilerin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Bayhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ile Düzce'de işten çıkarıldıkları öne sürülen bazı işçilerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan işçilerin 353 gündür hakları için mücadele ettiklerini anlatan Bayhan, işçi ve emekçilerin aylardır ucuz emek gücü sömürüsüne karşı sendikal örgütlenme hakkı için seslerini yükselttiklerini ancak Düzce bürokrasisinin işçilerin direnişini engellemek için çabaladığını savundu.

Bayhan, işten çıkarılan işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine 121 gündür cevap alamadıklarını öne sürerek, "Biz işçi kardeşlerimizin hakları için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.