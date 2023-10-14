İstanbul ve Marmara Üniversiteleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Marmara Üniversitesi senatoları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak tüm ülkeleri bölgede kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeye davet etti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Marmara Üniversitesi senatoları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kanayarak tüm ülkeleri bölgede kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeye davet etti.

İÜ Senatosunun açıklamasında, sivil halka yönelik ter türlü şiddet eyleminin kınandığı ifade edilerek tarafların uluslararası hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

Saldırıların ve ambargonun devamı halinde, bölgede yaşananların savaş suçları ve insanlığa karşı suçların ötesine geçeceği belirtilen açıklamada, Filistin halkının, uluslararası hukukta en ağır suç kabul edilen soykırım ile karşı karşıya kalmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze halkının ihtiyacı olan eğitim, gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşması için tüm engellerin kaldırılması talep edilerek şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletlerin 181, 194, 303, 2253, 38/180 ve 10/82 nolu kararlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. İstanbul Üniversitesi olarak bu konuda bilim insanlarının da insanlığa ve masumlara karşı sorumluluğu olduğuna inanıyor, tüm ülkeleri bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde çaba göstermeye davet ediyoruz."

"Devletler savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir"

Marmara Üniversitesi Senatosunun açıklamasında, Orta Doğu'da 7 Ekim'den itibaren doğrudan sivil halka dönük başlayan ve derecesi her geçen gün artarak haklı kılınamayacak zulme dönüşen şiddetin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu orantısız şiddet karşısında tarafları hamaset gözetmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun davranmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Orta Doğu'da yanan ateşin, sivil halkın can güvenliği endişesinden çıkarak çok büyük acıya ve yıkıma dönüşmeye başladığı vurgulanan açıklamada, Gazze halkına yönelik katliam derecesine varan saldırıların, insan haklarına aykırı bir biçimde elektrik, su, gıda, sağlık gibi hayati engellemelerle devam ettiği dile getirildi.

İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlılıkla hareket ederek sivil halka uyguladıkları her türlü şiddeti kaldırması istenen açıklamada, "devletlerin savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükellef olduğu" belirtildi.

Açıklamada, bu yükümlülükle Birleşmiş Milletlerin aldığı kararların acilen uygulanması talep edilerek "Marmara Üniversitesi olarak Orta Doğu'da katliam boyutunda yaşanan durumla ilgili bilim insanlarının da sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine inanıyor, tüm ülkeleri ve devlet yöneticilerini bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde insan hakları adına çaba göstermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.