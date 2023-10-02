İstanbul ve Kırklareli'nde PKK operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın da aralarında olduğu 20 şüpheli yakalandı. Fırat'ın öğretmenlik görevinden ihraç edildiği ve PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı bölücü terör örgütü Pkk'ya yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen ve 20 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın öğretmenlik görevinden KHK ile ihraç edildiği ve dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü örgüte yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunmuş, HDP il sözcüsü ve ilçe eski eş başkanlarının da aralarında olduğu 20 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Söz konusu terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan,

PKK/KCK mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslara yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yakalananların örgütsel faaliyetleri deşifre oldu

Örgüte yönelik İstanbul'da Pendik, Tuzla, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Ataşehir, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Maltepe ve Kağıthane'de 25 adres ile Kırklareli'nde bir eve yapılan baskınlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Elde edilen detaylara göre şüphelilerin arasında HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Oya Engin, HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek, eski HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül ve HDP Bakırköy İlçe Eş Başkanı Gonca Yangöz de bulunuyor. Demokratik Alevi Derneği Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan'ın da yakalandığı operasyonlarda, HDP Pendik İlçe Eş Başkanı Oya Engin, HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Mehmet Akçiçek, eski HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Fikriye Sarıgül örgüte yardım ve yataklıkla suçlanıyor.

HDP'li başkanların görevinin örgüte eleman kazandırmak olduğu anlaşıldı

Soruşturma çerçevesinde yakalanan HDP Bakırköy İlçe Eş Başkanı Gonca Yangöz'ün ise cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerine moral motivasyon sağladığı belirtilirken, gözaltına alınan Halil Aksoy'un da PKK'ya eleman kazandırdığı ifade edildi. TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan eski HDP Çekmeköy İlçe Eş Başkanı Mehmet Şerif Karakoç'un PKK/KCK'ya eleman topladığı aktarılırken, Demokratik Alevi Derneği Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan'ın ise örgüte finans desteği sağladığı öğrenildi. Yine aynı soruşturma çerçevesinde yakalanan HDP Parti Meclisi Üyesi Cengiz Topbaşlı'nın görevinin örgüte adam kazandırmak olduğu belirtildi.

KHK ile ihraç edilen öğretmen dağdan gelen PKK'lıları saklamış

İstanbul ve Kırklareli'de yapılan operasyonda yakalanan HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın KHK ile ihraç edilen öğretmen olduğu ortaya çıktı. İhraç öğretmenin dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı kaydedildi. Örgüt içinde faaliyet gösteren eski HDP Tuzla İlçe Eş Başkanı Eyyup Gökçen'in aynı zamanda siyasi alan yapılanmasında yer aldığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Yıldırım'ın iş yerlerine kumbara bırakarak, toplanan paraları örgütün kadrolarına aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Burcu İpek'in ise cezaevinde hapis yatan örgüt üyelerine motivasyon mektupları yazdığı belirtildi. - İSTANBUL