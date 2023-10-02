İstanbul ve Kırklareli'nde PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Kırklareli'nde bugün düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) siyasal alan yapılanması içerisinde İstanbul'da faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım topladıkları, İstanbul'a gelen sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturduğu ve örgüt adına yasa dışı olarak yurt dışına çıkacak kişilere yardımcı oldukları şeklinde bilgiler elde edildi. Bu çerçevede şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak bugün İstanbul'un 11 ilçesinde ve Kırklareli'nde operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Pendik, Tuzla, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Ataşehir, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Maltepe ve Kağıthane ilçeleri ile Kırklareli'nde'de toplamda 26 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.