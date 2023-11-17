İstanbul ve İzmir'de 'Kafes Operasyonları' kapsamında yakalanan suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul ve İzmir'de yapılan 'Kafes Operasyonları'nda yakalanan çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi. Suç örgütü, çeşitli suçlardan dolayı suçlanmaktadır.

İstanbul ve İzmir'de 'Kafes Operasyonları' kapsamında yapılan operasyonda yakalanan çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon kararı alınmış, aralarında başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan kişilerin de olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İki şehirde yapılan 'Kafes Operasyonları' kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. 5'i cezaevinde bulunan, 19'u emniyette sorguya çekilen suç ağının fertleri bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Çetenin eylemleri:

Suç örgütü, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit edip yağmalamak ve kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp etmekle suçlanıyor. Yine yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri iddia edilen çete fertleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiralamak, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işlemekle, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Kent içinde genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları ileri sürülen zanlıların, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri öne sürülüyor. - İSTANBUL