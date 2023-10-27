İstanbul ve Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 7 kişi yakalandı

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, şarjör, yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL