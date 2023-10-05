İstanbul Valisi Sancaktepe'de hayatını kaybeden çocukların ailesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe'de hayatını kaybeden 3 çocuğun ailesini evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti. Vali Gül'ün ziyaret sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Üç evladımızın acısının ardından ne söylesek boş... Evlatlarımızın acısını paylaşmak için ailemizin yanındayız. Rabbim acılarını hafifletsin. Onları evlatlarıyla cennetinde buluştursun. Adli soruşturma devam ediyor' ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Sancaktepe'de hayatını kaybeden 3 çocuğun ailesini evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti. Vali Gül'ün ziyaret sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Üç evladımızın acısının ardından ne söylesek boş... Evlatlarımızın acısını paylaşmak için ailemizin yanındayız. Rabbim acılarını hafifletsin. Onları evlatlarıyla cennetinde buluştursun. Adli soruşturma devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül dün Sancaktepe'de yaşanan olayda suyla dolan inşaat temelinde hayatını kaybeden Berat Sağın (7), Baran Sağın (9) ve Batuhan Sağın (11) 'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Ailenin Sancaktepe'de bulunan evinin önündeki taziye çadırında gerçekleşen ziyarette, Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Yaklaşık yarım saat boyunca aile üyeleriyle konuşan Vali Gül daha sonra ayrıldı. Vali Davut Gül ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, 'Üç evladımızın acısının ardından ne söylesek boş... Evlatlarımızın acısını paylaşmak için ailemizin yanındayız. Rabbim acılarını hafifletsin. Onları evlatlarıyla cennetinde buluştursun. Adli soruşturma devam ediyor.Tekrar başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.