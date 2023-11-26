İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesini istedi

İstanbul Valisi Davut Gül, evsiz kişilerin sokakta kalmaması için vatandaşlardan yardım istedi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evsizleri para vererek teşvik etmemelerini ve gözden kaçan kişileri 112'ye bildirmelerini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.