İstanbul Valisi Davut Gül, selin etkilediği iş merkezlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, sel ve su baskınlarından zarar gören Masko Mobilyacılar Sitesi, Heskop Sanayi ve Ticaret Merkezi, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi ve Dersankoop Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen selden etkilenen Masko Mobilyacılar Sitesi, Heskop Sanayi ve Ticaret Merkezi, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi ve Dersankoop Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Gül'ün, 5 Eylül'de kentte meydana gelen sel ve su baskınlarında zarar gören İkitelli'deki iş merkezlerini ziyaretine ilişkin İstanbul Valiliğinin X sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuldu.

Paylaşımlarda, Gül'ün sağanak ve su baskınından etkilenen Masko Mobilyacılar Sitesi, Heskop Sanayi ve Ticaret Merkezi, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi ve Dersankoop Sanayi Sitesi'nde incelemeler yaptığı, zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aktarıldı.