İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğünde yapılan 'Sel Riski Olan İlçeler Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, ilimizde sel riskini önlemeye ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sel Riski Olan İlçeler Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Müdürlüğünde yapılan "Sel Riski Olan İlçeler Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının Vali Gül'ün başkanlığında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Vali AFAD Başkanı Okay Memiş ve ilgili kurumların katılımıyla İstanbul'da 'Sel Riski Olan İlçeler Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, ilimizde sel riskini önlemeye ilişkin çalışmalar değerlendirildi." ifadelerini kullandı.