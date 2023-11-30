İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul'da yürütülen güncel çalışmalar ve sorunlara yönelik ortak çözüm önerileri ele alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Belediye Başkanları ile Değerlendirme Toplantısı, Valimiz Davut Gül'ün başkanlığında, AFAD İl Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İstanbul'da yürütülen güncel çalışmalar ele alınırken sorunlara yönelik ortak çözüm önerileri de konuşuldu." bilgisi verildi.