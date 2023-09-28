İstanbul Valisi Davut Gül, göçmenlerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi hakkında konuştu

İSTANBUL Valisi Davut Gül, maddi geliri yetersiz ailelerin yetim ya da öksüz çocukları için gerçekleştirilecek olan 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesinin tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kaçak göçmenlerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi ile ilgili konuşan Vali Davut Gül, "Bugün ki gündemimiz; çocuklar. Göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımız zaman zaman açıklamalar yapıyor. Daha önce yaklaşık 2 ay süre verildi. 24 Eylül itibariyle de başka illerde kayıtlı olan Suriyeli göçmenler, kayıtlı olduğu illere gidiyorlar. İstisnası, deprem bölgesi. Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu. Diğerleri hangi illerde yaşıyorlarsa oraya gidecekler. Rakamları da zaman zaman Göç Başkanlığımız ve bakanlığımız açıklıyor" dedi.

Gül, İstanbul'daki sokak hayvanlarıyla ilgili ilçe belediyelerinin çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek, "Valiliğimizin görevi yetkili kurumları, görevlileri motive etmek ve görevlerini hatırlatmak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize yazılı ve sözlü olarak bildirdik. Onlar da çalışmalarını hızlandırdılar. Barınakları olanlar, yeni barınaklar yapanlar var. Kapasitelerini yükseltenler var. İnşallah, belli bir takvim içerisinde İstanbul'un gündeminde bu sorun azalmış olacak" diye konuştu.