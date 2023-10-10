İstanbul Valisi Davut Gül: 'Ekiplerimiz Sokak Sokak Tarama Yapıyor'

İstanbul Valisi Davut Gül, 10 Ekim Dünya Evsizler Günü kapsamında yapılan çalışmalara dikkat çekerek, ekiplerin hiç kimsenin dışarıda yaşamaması için sokak sokak tarama yaptığını belirtti. Vali Gül, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 10 Ekim Dünya Evsizler Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, ekiplerin hiç kimsenin dışarıda yaşamaması için sokak sokak tarama yaptığını belirtti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 10 Ekim Dünya Evsizler Günü. Ekiplerimiz, hiç kimse sokakta yaşamasın diye sokak sokak tarama yapıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, polis memuru ve zabıta personelinin evsiz bir kadını koruma altına aldığı ana ait fotoğrafa da yer verildi.