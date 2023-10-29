İstanbul Valiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni gerçekleştirildi

İstanbul Valiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliğinde Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, tebrikleri kabul etti.

Fatih Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği binasında kabul töreni gerçekleştirildi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül; 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, elçiler ve kamu kurum kuruluşlarının başkan ile müdürlerinin tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL