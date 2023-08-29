İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'ndaki Yıkım Sırasındaki Gerginlikle İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen yıkım sırasında çıkan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik, yıkımın telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini belirtti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Zeytinburnu'nda yeşil alan üzerinde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir yapıyı yıkma girişiminin engellenmesiyle ilgili olarak, "Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3284 ada, 59 parsel sayılı bin 880,02 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 17 Haziran 2022 tarihinde Hazine'ye devredilmiştir. Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapı da bu kararla birlikte kanun gereği kamu mülkü hüviyeti kazanmıştır" açıklamasını yaptı.

Zeytinburnu'nda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında kamuya bırakılan 3284 ada, 59 parsel sayılı bin 880,02 metrekare yüzölçümlü taşınmazın yıkımı için İBB ekipleri harekete geçmiş ancak İstanbul Valiliği ve Zeytinburnu Kaymakamlığı devreye girerek yıkımı durdurmuştu. Bununla ilgili olarak İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valililik açıklamasında, söz konusu mülkün kanun gereği kamu mülkü hüviyeti kazandığını, yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceği yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

"BİNA HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Valillik açıklaması şöyle:

"Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3284 ada, 59 parsel sayılı bin 880,02 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 17 Haziran 2022 tarihinde Hazine'ye devredilmiştir. Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapı da bu kararla birlikte 4706 sayılı kanun (Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) gereği kamu mülkü hüviyeti kazanmıştır.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, mülkiyeti Hazine'ye ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkındaki yıkım kararını tarafımıza bildirmiştir.

İstanbul Valiliği olarak, bu yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, Gençlik Merkezi olarak kullanılması planlanan bina hakkında hukuki süreç de devam etmektedir.

Yasal süreçleri dahi tamamlanmadan alelacele yapılacak yıkım uygulamasıyla yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için, yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır."