İstanbul Valiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle Arkeoloji Müzesi'nde program düzenlendi. Vali Davut Gül, "Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden beri, insanlığa yön verdik. Tarihte silinmez izler bıraktık" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Arkeoloji Müzesinde düzenlenen resepsiyonda İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, eşi Şafak Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu alanın girişinde konukları kabul etti. Programa İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, mülki idari amirleri, protokol temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda İstanbul Valisi Davut Gül, davetlilere hitap etti.

Vali Gül yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermediğini ifade ederek, "Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin en büyük destanlarından birini yazmıştır. Geçmişi parlak zaferlerle dolu kahraman ordumuz; aziz vatanı parçalamak isteyenlere karşı inanç ve kararlılıkla olağanüstü bir mücadele vermiş kendisine biçilen kefeni yırtıp atmıştır" dedi.

30 Ağustos destanının yeni Türk devletinin kuruluşunu müjdeleyen, Türk milletinin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağının simgesi olduğunu kaydeden Vali Gül, "Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden beri, insanlığa yön verdik. Tarihte silinmez izler bıraktık. 1071'de, Anadolu kapısını Sultan Alparslan ile açtık. 1453'te, Sultan Fatih'le tarihe bir cihan imparatorluğu kazandırdık. 18 Mart'ta, en zor şartlarda bile Çanakkale'de düşmana geçit vermedik. 19 Mayıs'ta, Türk milletini esaret altına almaya çalışanlara karşı istiklal meşalesini yaktık. 26 Ağustos gecesi başlattığımız Büyük Taarruz ile asırlardır devam eden hayasızca akını durdurduk. 30 Ağustos'ta bu toprakların Türk Yurdu olduğunu sonsuza kadar tescil ettik. Yeniden var olduk. Selam olsun bu toprakları bize yurt kılanlara. Selam olsun yedi düvele meydan okuyanlara. Selam olsun bir asır önce 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek bu toprakları bize ebedi vatan kılanlara" ifadeleri kullandı.

Dün olduğu gibi bugün de tarihi bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih sahnesinde elde ettiği başarılarla parlak bir istikbale doğru yürüdüğünü kaydeden Vali Gül, "Dün olduğu gibi bugün de tarihe yön veriyor. Kadim medeniyet değerlerinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyor. Barış, huzur, kardeşlik içinde bir memleket; barış, huzur, kardeşlik içinde bir dünya için üzerimize düşen çok vazife var" şeklinde konuştu.

Vali Gül'ün konuşmalarının ardından programda davetlilere canlı müzik dinletisi sunuldu. - İSTANBUL