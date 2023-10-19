İstanbul Üniversiteleri İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Tepki Gösterdi

İstanbul'daki bazı üniversiteler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Üniversiteler, saldırının insanlık dışı olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İstanbul'daki bazı üniversiteler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Vatan Caddesi'ndeki Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasının metnini Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu okudu.

İsrail'in Filistin halkının haklı direnişini bahane ederek insanlık dışı terör eylemlerini meşrulaştırma yönünde bir politika yürüttüğünü belirten Kazancıoğlu, bunun sonucunda İsrail tarafından, Filistin'in toprak bütünlüğü ile halkın temel hak ve özgürlüklerinin göz ardı edildiğini, göçe zorlanan Filistinlilere insanlık dışı saldırılar gerçekleştirildiğini, kadın, çoluk çocuk, engelli ve yaşlı binlerce sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in olaylar karşısında sessiz kaldığını ve görevini yerine getirmediğini söyleyen Kazancıoğlu, "Bu durumdan cesaret alan ve kural tanımayan İsrail, yardım kuruluşlarının insani yardımlarını da engellemekte ve tüm dünyanın gözü önünde bu insanları ölüme terk edilmektedir. Önceki akşam Gazze'de bulunan ve tıpkı kurumumuz gibi yaklaşık iki asırlık geçmişi olan el-Ehli Baptist Hastanesine gerçekleştirilen saldırı, artık hepimizin sabırlarını son noktaya getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kazancıoğlu, saldırılar sonucunda yaralanarak güvenli liman olarak görülen hastaneye sığınan siviller ile hastanede çalışan sağlık personeli ve gönüllülerin üzerine İsrail tarafından bombalar yağdırıldığını vurguladı.

Hastaneye saldırmanın uluslararası hukukta en ağır bir savaş suçu olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, buna son verilmesi için yetkili kurumları göreve çağırarak, görev verildiği takdirde sağlık hizmeti sunmak üzere hazır olduklarını ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesinin açıklaması

Boğaziçi Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insanlık onurunu çiğneyen saldırının büyük bir cürüm olmasının yanı sıra uluslararası hukuku ayaklar altına aldığı belirtildi.

Tarifi mümkün olmayan boyuta ulaşan durumun, büyük bir endişe, üzüntü ve çaresizlikle takip edildiği kaydedilen açıklamada, üniversitelerinden mezun olan Filistinliler ile Gazze dahil olmak üzere Filistin'in farklı bölgelerinden gelen öğrencilerinin ve Filistin halkının acısını derinden hissettikleri ifade edildi.

Açıklamada, bölgeye yönelik saldırıların acilen durması, Filistin halkının siyasi haklarının en iyi şekilde sağlanması ve yaşananlarda sorumluluğu olanların, böylesine ağır ve pervasız girişimlere bir daha cesaret edememesi adına uluslararası hukuk normları çerçevesinde cezalandırılmasını temenni ettikleri kaydedildi.

"Utanç verici uygulamalar kabul edilemez"

İbn Haldun Üniversitesinin açıklamasında ise İsrail'in geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın gözü önünde, uluslararası hukuku, ahlaki ve insani değerleri hiçe saydığı belirtildi.

Binlerce masum insanın hayatını kaybettiği saldırıların yanında, insanların temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesi, sivil yerleşimler, hastane ve eğitim kurumlarının bombalanması gibi utanç verici uygulamaların kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, üniversite olarak, soykırıma varan abluka girişimini şiddetle kınadıkları ve zulmün bir an önce son bulmasını temenni ettikleri aktarıldı.