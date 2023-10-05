İstanbul'un 25 ilçesinde narkotik operasyonu: 104 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da narkotik operasyonunda 104 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, 25 ilçede hedeflenen 104 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, bu operasyonlarda; 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiğini, 104 şüphelinin tamamının yakalandığını bildirdi. Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.