İstanbul merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TDÖ siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan, biri HEDEP yöneticisi Emrullah Ş. olmak üzere toplam 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay

Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneğinin etkinliklerinde aktif faaliyetlerine devam ettiğini belirlenen 8 şüpheliye yönelik 27 Ekim'de İstanbul ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurt dışına çıkarma işlemlerini organize ettiklerini tespit eden şüphelilerden 7'si bu operasyonda yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, yasaklı yayın, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirilmişti.