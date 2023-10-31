İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 31 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 4 ilde çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 49 şüpheliden 31'inin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin organize suç ağlarının deşifre edilmesine yönelik 27 Ekim'de İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyonlarda firari çete elebaşı Barış Boyun'a yakınlığıyla bilinen 'Zaza Doğan' lakaplı D.A.'nın öncülüğündeki suç örgütüne mensup 49 şüpheli yakalanmıştı.

Ağırlıklı olarak Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" gibi suçların da içinde olduğu çok sayıda olaya karışan çete fertleri, dün emniyetten adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 49 şüpheliden 18'i adli kontrol hükümlerince salıverilirken, 31 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 27.10.2023 tarihinde İstanbul merkezli Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Barış BOYUN suç örgütüne yakınlığıyla bilinen, Zaza Doğan lakaplı D.A.'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 49 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Örgütün Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösterdiği, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, 6136 SKM, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve 30.10.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilen 49 şüpheli şahıstan 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 31 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."