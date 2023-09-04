İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, cinayet ve silahla yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa'da 27 Ağustos'taki silahla yaralama ile 29 Ağustos'ta Halit Paşa Caddesi'ne E.Ç'nin açılan ateş sonucu ölmesi sonrası düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa'da 27-29 Ağustos'taki cinayet ve silahla yaralama olaylarına ilişkin yapılan çalışmada, olayın uyuşturucu satışı nedeniyle husumetleri bulunan iki suç örgütü arasında yaşandığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Antalya ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlıyı gözaltına almıştı.