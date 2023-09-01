İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleri arasındaki cinayet ve yaralama olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 27 Ağustos'ta silahla yaralama ile 29 Ağustos'ta Halit Paşa Caddesi'ne E.Ç'nin motosikletle gelen kasklı iki kişiden birinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği olaylara ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, cinayet ve yaralama olayının, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetleri bulunan Gedik ve Görener suç örgütleri arasında yaşandığını tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Antalya ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı F.G. ile H.G'nin de bulunduğu 16 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 110 mermi, hassas terazi, uyuşturucu madde ile çelik yelek ele geçirildi.

İki suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleşen operasyonlarda 14 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.