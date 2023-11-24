İstanbul Merkezli Rüşvet Operasyonunda 18 Polis Tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 46 polisten 18'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 67 farklı eylemde rüşvet aldığı tespit edilen 46 polis memuru yakalandı. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra 25'i tutuklama, 21'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 18 polisin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 46 polisten 18'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde "rüşvet almak/vermek" suçuyla ilgili projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında gözaltına alınan 46 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Cumhuriyet savcısı, 46 polisten 25'ini tutuklama, 21'ini ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sulh ceza hakimliği, 18 polisin tutuklanmasına, 28 polisin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil de daha önce yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.