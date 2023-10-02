İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 43 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahinler olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "silahlı tehdit" gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

İstanbul merkezli 29 Eylül'de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 43'ü yakalanmış, 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu belirlenmiş, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yapılan baskınlarda, 18 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ile 1025 dolar, 990 avro ve 23 bin 700 lira ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.