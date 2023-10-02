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İstanbul merkezli operasyonda 20 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütüne yardım topladığı ve örgüt mensuplarına barınma imkanı sağladığı belirlendi.