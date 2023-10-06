İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para transferi yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto varlıkların saklandığı sanal cüzdan ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.