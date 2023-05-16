İstanbul İl Seçim Kurulu seçimin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarını, kurul kapısına asarak ilan etti.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarını, kurul kapısına asarak ilan etti. Açıklanan verilere göre İstanbul'da; Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 408 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 738 bin 996 oy aldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. 39 ilçeden gelen sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı içindeki kurulun kapısına asılarak ilan edildi.

İstanbul'da 11 milyon seçmenden 10 milyonu oy kullandı

Açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağına göre, İstanbul'da sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmen sayısı 11 milyon 367 bin 598 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 10 milyon 291 bin 303 olarak aktarıldı. Oy kullanan vatandaşların geçerli oy sayısı 10 milyon 150 bin 710 olurken, geçersiz oy sayısı ise 140 bin 594 olarak bildirildi.

Tutanağa göre İstanbul'da, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 408 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 738 bin 996 oy aldı. Ayrıca Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 457 bin 568 oy, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.

İstanbul 1. Bölge Sonuçları

Milletvekilli seçiminde İl Seçim Kurulu'nca düzenlenen tutanağa göre, İstanbul 1. Bölge'de sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 4 milyon 203 bin 519 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 3 milyon 838 bin 597 olarak kaydedildi. Geçerli oy sayısı 3 milyon 769 bin 860, geçersiz oy sayısı 68 bin 737 oldu.

İstanbul 1. Bölge'de oy dağılımı şu şekilde aktarıldı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1 milyon 294 bin 150

Cumhuriyet Halk Partisi: 1 milyon 201 bin 90

İyi Parti: 297 bin 589

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235 bin 235

Milliyetçi Hareket Partisi: 227 bin 536

Türkiye İşçi Partisi: 176 bin 9

Yeniden Refah Partisi: 114 bin 33

Zafer Partisi: 103 bin 30

Büyük Birlik Partisi: 38 bin 492

Memleket Partisi: 38 bin 148

Bağımsız adaylardan en çok oy alan ise 404 oy ile Üzeyfe Okur oldu.

İstanbul 2. Bölge Sonuçları

Milletvekilli seçiminde İl Seçim Kurulu'nca düzenlenen tutanağa göre, İstanbul 2. Bölge'de sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 3 milyon 114 bin 944 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 2 milyon 806 bin 933 olarak kaydedildi. Geçerli oy sayısı 2 milyon 749 bin 293, geçersiz oy sayısı 57 bin 640 oldu.

İstanbul 2. Bölge'de oy dağılımı şu şekilde aktarıldı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1 milyon 46 bin 691

Cumhuriyet Halk Partisi: 731 bin 495

İyi Parti: 240 bin 293

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 202 bin 875

Milliyetçi Hareket Partisi: 154 bin 555

Yeniden Refah Partisi: 107 bin 869

Türkiye İşçi Partisi: 102 bin 94

Zafer Partisi: 78 bin 961

Memleket Partisi: 27 bin 476

Büyük Birlik Partisi: 19 bin 776

Bağımsız adaylardan en çok oy alan ise 2 bin 173 oy ile Ömer Gönültaş oldu.

İstanbul 3. Bölge Sonuçları

Milletvekilli seçiminde İl Seçim Kurulu'nca düzenlenen tutanağa göre, İstanbul 3. Bölge'de sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 4 milyon 49 bin 135 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 3 milyon 645 bin 276 olarak aktarıldı. Geçerli oy sayısı 3 milyon 556 bin 513, geçersiz oy sayısı 88 bin 763 oldu.

İstanbul 3. Bölge'de oy dağılımı şu şekilde aktarıldı:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1 milyon 261 bin 895

Cumhuriyet Halk Partisi: 937 bin 286

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380 bin 967

İyi Parti: 290 bin 718

Milliyetçi Hareket Partisi: 230 bin 209

Türkiye İşçi Partisi: 132 bin 694

Yeniden Refah Partisi: 113 bin 323

Zafer Partisi: 103 bin 882

Memleket Partisi: 35 bin 651

Büyük Birlik Partisi: 26 bin 260

Bağımsız adaylardan en çok oy alan ise 3 bin 798 oy ile Muhammet Ali Okul oldu. - İSTANBUL

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023