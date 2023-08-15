İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleyi sürdüreceklerini ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı önlem alacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göç ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'müzde göç ve güvenlik değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Politika