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İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur seçim sandıkları kuruldu

İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur seçim sandıkları kuruldu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu. İkinci tur oy kullanma işlemleri 20 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu.

İkinci tur oy kullanma işlemleri başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları İstanbul Havalimanı'nda ikinci tur için yeniden kuruldu. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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