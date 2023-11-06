İstanbul Havalimanı Taksicileri Filistin'e Destek Verdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli protestolarla tepki gösterilirken İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri de Filistin'e destek verenler arasına katıldı. İstanbul Havalimanı taksicileri ' Filistin halkının yanındayız' yazılı afişlerle İstanbul sokaklarında dolaşacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak sürerken Türkiye'nin birçok yerinde de çeşitli protestolar düzenlendi. Saldırılara karşı tepkilerini İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif üyeleri ise pankart asarak ve korna çalarak gösterdi. Kooperatife bağlı bin 800 taksiye, İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış 'Mazlum Filistin halkının yanındayız' afişleri yapıştırıldı.

"Araçlarımıza mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu gösteren afişler astık"

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi olarak aynı anda böyle bir eylem başlattık. Araçlarımıza mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu gösteren afişler astık. Yaklaşık bir aydır mağdur ve mazlum Filistin halkını havadan, karadan, denizden ve her taraftan kapatmışlar. Su yok, elektrik yok, ısıtıcı hiçbir şey yok. Yiyecek yok, içecek yok, hastane yok. Yukarıdan bombalıyorlar. İnsanlar çığlık attıkça onlar bombalamaya devam ediyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz Türk Milleti olarak mağdur ve mazlum insanların sürekli yanında olmuşuz. Mazlumların yanında olmak bize atalarımızdan, ecdadımızdan kalan bir mirastır. İnsanlar hem canından, hem malından hem de vatanından sürülüyor. Biz bunu protesto ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Savaşında bir ahlakı vardır. Bir şerefi vardır. Bu ahlaksızca, şerefsizce bir savaştır. Yaklaşık bin 800 taksideki afişlerle İstanbul sokaklarında gezeceğiz. Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu hem Türkçe hem de İngilizce yazı ile bunu protesto ediyoruz" dedi. - İSTANBUL