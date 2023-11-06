İstanbul Havalimanı Taksicileri Filistin'e Destek İçin Eylem Yaptı

İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için ' Filistin halkının yanındayız' yazılı afişleri araçlarına yapıştırdı.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için araçlarına pankart asıp korna çaldı. Kooperatife bağlı bin 800 taksiye İngilizce ve Türkçe olarak 'Mazlum Filistin halkının yanındayız' yazılı afişler yapıştırıldı.

BU AFİŞLERLE İSTANBUL SOKAKLARINDA GEZECEĞİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi olarak aynı anda böyle bir eylem başlattık. Araçlarımıza mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu gösteren afişler astık. Yaklaşık bir aydır mağdur ve mazlum Filistin halkını havadan, karadan, denizden her taraftan kapatmışlar. Su yok, elektrik yok, ısıtıcı, hiçbir şey yok. Yiyecek yok, içecek yok, hastane yok. Yukarıdan bombalıyorlar. İnsanlar çığlık attıkça onlar bombalamaya devam ediyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz Türk Milleti olarak mağdur ve mazlum insanların sürekli yanında olmuşuz. Mazlumların yanında olmak bize atalarımızdan ecdadımızdan kalan bir mirastır. İnsanlar hem canından hem malından hem de vatanından sürülüyor. Biz bunu protesto ediyoruz bunu kabul etmiyoruz. Savaşında bir ahlakı vardır. Bir şerefi vardır. Bu ahlaksızca, şerefsizce bir savaştır. Yaklaşık 1800 taksideki afişlerle İstanbul sokaklarında gezeceğiz dedi.