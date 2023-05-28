İstanbul Havalimanı'nda Seçim Sonuçları Belli Oldu

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur resmi olmayan sonuçları belli oldu. Toplam 12 sandıkta kullanılan oyların sayımı tamamlandı ve Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 839, Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 660 oy aldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur resmi olmayan sonuçları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında havalimanının dış hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan toplam 12 sandıkta kullanılan oyların sayımı tamamlandı.

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 16 bin 578 Türk vatandaşı oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 839, Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 660 oy aldı, 79 oy ise geçersiz sayıldı.