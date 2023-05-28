İstanbul Havalimanı'nda oy sayımına devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullandığı İstanbul Havalimanı'nda oy işlemi saat 17.00 itibariyle biterken, sayıma devam ediliyor. Havalimanında 15 bini aşkın seçmen oy kullandı. İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta oyların sayımına devam ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullandığı İstanbul Havalimanı'nda oy işlemi saat 17.00 itibariyle biterken, sayıma devam ediliyor.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların havalimanında oylarını kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Havalimanında 15 bini aşkın seçmen oy kullandı. İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta oyların sayımına devam ediliyor. - İSTANBUL