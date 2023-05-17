İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklar yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda sandıklar yeniden kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur oy kullanma işlemleri İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'da başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları İstanbul Havalimanı'nda yeniden kuruldu. Yurt dışına kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023