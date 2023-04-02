İstanbul güçlü milletvekillerine ihtiyaç duyuyor

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kilitlenirken, İstanbul yine siyasi partiler için en kritik nokta olacak. 3 seçim bölgesine ayrılan İstanbul, 2018 seçimlerinde 98 milletvekili çıkardı ancak ne yazık ki Meclis'te hak ettiği şekilde temsil edilemedi. İstanbul halkı bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, vatandaşların en büyük beklentisi ise yeni seçecekleri milletvekillerinin kendilerini en iyi şekilde temsil etme kapasitesine sahip olması.

16 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, artık gerçekleşmesine sayılı günler kalan 14 Mayıs'taki 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde yine siyasi partiler için en kritik bölge olacak.

İSTANBULLU VEKİLLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

2018 Türkiye genel seçimlerinde resmi adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde İstanbul, 98 milletvekili çıkardı. 3 seçim bölgesine ayrılan Boğazın İncisi konumundaki İstanbul, ne yazık ki aradan geçen 5 senenin sonunda seçilen milletvekillerinin hayal kırıklığı yaratan performansı ile karşılaştı.

İSTANBUL'UN GÜÇLÜ VEKİLLERE İHTİYACI VAR

Oluşan bu tabloda İstanbul halkının artık tek bir beklentisi var. Türkiye, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru adım adım yaklaşırken İstanbullu vatandaşların umudu da kendilerini en iyi ve başarılı şekilde Meclis'te temsil edecek milletvekilleri çıkarmak.