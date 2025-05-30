İstanbul Görüşmeleri Diplomatları Umutlandırdı

İstanbul Görüşmeleri Diplomatları Umutlandırdı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen görüşmeleri diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandıran bir başlangıç olarak nitelendirdi. Ateşkes ve barış için umutların arttığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul'da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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