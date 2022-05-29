Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (1) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethiyle ilgili "Konstantiniyye elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir." hadis-i şerifle başladı.

Aldığı resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişinin karşısında bulunduğunu belirten Erdoğan, "Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda, hazır olduğunuzu gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

Katılımcıları ve İstanbulluları selamlayan Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden, 81 vilayetimizin tamamındaki tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Rabbime, beni böyle şanlı bir milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Rabbime bana bu fetih nesline hizmet etme şerefi bahşettiği için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu güzel iklimde buluşturduğu için hamd ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Bugün burada bütünüyle bulunan evlatlarımız yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla, milletimizin iftihar vesilelerine dönüşeceklerdir. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır.

Yahya Kemal'in deyimiyle, biz İstanbul'da mekanı değil, zamanı fethettik. Fetihler işte böyle çağlar üstü olur. Çağlar işte böyle açılır, böyle kapanır. 'Geceler vardır, uykuyla geçer, sarhoş kusmuklarıyla lekelenir / Geceler vardır, ihtiraslar çağıldar, yuvalar yıkılar / Geceler vardır, dirilişe gebedir, fecr olur / Şehr-i İstanbul fetholunur / Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.' Çağ açıp çağ kapatan ecdada rahmet olsun. Çağ kapatıp, çağ açacak evlatlarımızın gazaları şimdiden mübarek olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerimizin gayretleri kutlu olsun."

(Sürecek)