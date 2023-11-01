İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Esenyurt'ta asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi Esenyurt'ta 90 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada telefonla konuşurken yakalanan bir sürücü, "Herhalde televizyonda çıktık, biraz ani gelişti" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Esenyurt'un 90 farklı noktasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Binden fazla polisin katıldığı uygulamada, şüpheli araçlar, şahıslar ve trafik kurallarına uymayan motosiklet, araç sürücüleri üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamada direksiyonda telefonla konuşurken yakalanan Kazım Gürsoy, " Herhalde televizyonda çıktık. Biraz ani gelişti. Şuradan çıktım yapabilecek bir şey yok devletimiz sağ olsun" dedi.

Tıka basa dolu minibüs durduruldu

Uygulama kapsamında tıka basa dolu olan bir minibüste durduruldu. Sürücüsü Murat Kurtdemir'e minibüs kullanma ehliyet süresi geçtiği için bin 647 lira ve fazla yolcu aldığı için trafik polisleri tarafından 341 lira para cezası kesildi. Kurtdemir, " Ehliyet var ama süreyi takip etmedim. Kalabalık içerisi almayınca da yolcular şikayet ediyor. Bugün metrobüsler İETT'lerde fazla yolcu alıyor" diye konuştu. - İSTANBUL